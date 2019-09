Consulta apre a suicidio assistito, Cappato: "Da oggi siamo tutti più liberi"

La Corte Costituzionale apre al suicidio assistito. La Consulta ritiene non punibile "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile". "Da oggi siamo tutti più liberi, anche quelli che non sono d'accordo", dichiara Marco Cappato, che rischiava fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo, il 40enne milanese tetraplegico, dopo aver scelto la "dolce morte", vietata in Italia. "Adesso sarà importante una legge. Noi ne chiediamo una per l'eutanasia legale, contro l'eutanasia clandestina". aggiunge Cappato.