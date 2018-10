Consip, chiusa l'indagine: Lotti, Del Sette e Scafarto rischiano il processo

Dopo due anni di indagini la procura di Roma chiude l'inchiesta Consip e sette persone rischiano di finire a processo: tra loro ci sono l'ex ministro del governo Renzi, Luca Lotti, indagato per favoreggiamento come il presidente di Pubbliacqua (società partecipata del Comune di Firenze) Filippo Vannoni, l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento, il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia, che risponde di favoreggiamento.

Tra gli indagati ai quali viene notificata la chiusura dell'indagine ci sono anche l'ex carabiniere del Noe, Gian Paolo Scafarto accusato di rivelazione del segreto e falso. e l'ex colonnello del Noe Alessandro Sessa, accusato di depistaggio con Scafarto.

Indagato per millantato credito l'imprenditore, amico della famiglia Renzi, Carlo Russo. Chiesta invece l'archiviazione per Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze.

L'iscrizione del ministro Lotti sul registro degli indagati risale al 21 dicembre del 2016, il giorno dopo l'audizione, davanti ai pm di Napoli, John Woodcock e Celeste Carrano, nella quale l'ex ad di Consip Luigi Marroni aveva ammesso di aver saputo dal ministro dell'indagine in corso sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Il fascicolo passò subito a Roma per competenza e il 27 dicembre Lotti si presentò a Piazzale Clodio per essere sentito dagli inquirenti. Anche il generale Saltalamacchia secondo quanto detto da Marroni, avrebbe rivelato informazioni riservate sull'indagine in corso. Del Sette è indagato per aver detto all'allora presidente Consip Luigi Ferrara che c'era un'indagine in corso sull'imprenditore Alfredo Romeo. Anche Vannoni secondo la procura avrebbe rivelato in più occasioni a Marroni che c'era un'indagine in corso.

Per quanto riguarda Russo, risponde di millantato credito per aver detto ad Alfredo Romeo di avere conoscenze politiche, facendosi promettere da lui 100mila euro annui come prezzo per la sua mediazione. A Romeo, Russo avrebbe anche confidato, secondo gli inquirenti, di poter arrivare a Marroni grazie all'intermediazione di Renzi. Tale mediazione, scrive la procura nel capitolo dell'indagine dedicato al presunto 'millantato credito' di Russo, "doveva consistere nell'ottenere stabili vantaggi nell'aggiudicazione a favore della Romeo Gestioni spa delle procedure di evidenza pubblica indetta dalla Consip; a tal fine Romeo prometteva ulteriori utilità nella misura di 5mila euro ogni due mesi per lo stesso Russo e 30mila euro al mese asseritamente destinati a Renzi".



