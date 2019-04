Confagricoltura, Giansanti: "La Cina è una grande occasione per il mondo del vino"

La Cina rappresenta una grande occasione per il mondo del vino. Questo il pensiero di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, che dal Vinitaly di Verona ha parlato delle possibilità rappresentate dalla "Nuova via della seta" per i produttori di vino. "Il mondo della Cina è un mondo importante che ha spazi per far conoscere i vini italiani, ci auspichiamo che questo mercato che si va ad aprire sia un mercato che possa recepire le tipicità delle nostre produzioni", ha dichiarato Giansanti. "Come Confagricoltura lavoriamo affinché i produttori possano aggredire un mercato importante come quello cinese", ha poi concluso il presidente dell'associazione degli agricoltori.