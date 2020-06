Como, tre speleologi dispersi in grotta: ricerche in corso

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Tre speleologi risultano dispersi in una grotta nel Comasco, in zona Pian del Tivano. Sono in corso le ricerche. Partecipano Areu, Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto si apprende i tre hanno iniziato l'esplorazione nella giornata di ieri con un gruppo di sei speleologi.

