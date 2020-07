Como, sequestrati oltre 31.500 litri di falso disinfettante

di ect

Milano, 3 lug. (LaPresse) - La Guardia di finanza di Como ha sequestrato, nei confronti di una società operante nel milanese, oltre 317mila flaconi da 100 ml ciascuno di falso disinfettante, per un totale di 31.500 litri. Il liquido veniva venduto anche online come prodotto con funzioni battericida, germicida e virucida, propria dei presidi medici chirurgici, in assenza di alcuna autorizzazione del ministero della Salute, garante di sicurezza ed efficacia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata