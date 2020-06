Como, salvi i tre speleologi dispersi: uno è già uscito dalla grotta

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Sono salvi gli speleologi dispersi nel Comasco, in Pian del Tivano. Secondo quanto si apprende dal Soccorso alpino, le condizioni dei tre, bloccati in una grotta, "non destano preoccupazioni". Uno di loro è riuscito ad uscire, mentre i due compagni stanno risalendo verso l'uscita. Facevano parte di un gruppo di sei persone e non si avevano più loro notizie da ieri sera. Il Cnsas sta monitorando la situazione con tecnici sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata