Commozione ai funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana

Sono in corso i funerali di Mario Cerciello Rega nella chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana . Sulla bara è stata sistemata la bandiera tricolore. Nella piazza, gremita di persone, è scoppiato un lungo applauso all'arrivo del feretro. Ai funerali presenziano i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro Elisabetta Trenta, la sindaca di Roma Virginia Raggi. In chiesa davanti alla bara è stata posta una foto di Mario in alta uniforme dei carabinieri. Sul feretro il cappello della divisa, delle foto del matrimonio, una maglia del Napoli - di cui era tifoso - e un mazzo di rose bianche.

"Non è nostro compito dire se servano leggi più rigide o soltanto leggi più giuste, ma una cosa osiamo chiedervela: Metteteci il cuore! Fate anche voi della vita degli altri il senso della vostra vita, consapevoli che quanto operate o non operate è rivolto a uomini concreti: a cittadini e stranieri, a uomini e donne delle Forze Armate e Forze dell'Ordine, ai quali non possiamo non rinnovare il grazie e l'incoraggiamento della Chiesa e della gente! E se voi, responsabili della cosa pubblica, e tutti noi sapremo meglio imparare, da uomini come Mario, il senso dello Stato e del bene comune, l'Italia risorgerà"., ha detto durante l'omelia Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l'Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata