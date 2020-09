Colleferro, ordinanza: Willy picchiato selvaggiamente

di lca/lrs

Milano, 9 set. (LaPresse) - "Dal nulla è arrivata" una macchina "Audi Suv dalla quale sono scese cinque persone e tre di loro hanno iniziato a picchiare selvaggiamente qualsiasi persona che era lì sul posto". "Willy che era vicino a me, è stato picchiato selvaggiamente e si era rialzato", ma poi "è stato colpito ripetutamente ed è caduto a terra, dove è stato picchiato con calci e pugni". È quanto si legge in una delle testimonianze contenute nell'ordinanza del gip che ha convalidato l'arresto per i tre accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto domenica a Colleferro (Roma).

