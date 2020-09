Colleferro, gip conferma carcere per tre indagati. Uno ai domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari di Velletri ha confermato l'arresto in carcere per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, pestato a morte a Colleferro. Ai domiciliari Francesco Belleggia, il quarto indagato. "Non siamo affatto stupiti, sapevamo che sarebbe andata così. Chiederemo la scarcerazione al tribunale del riesame", commenta a LaPresse l'avvocato Massimiliano Pica che difende i tre finiti in manette.

