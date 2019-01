Coldiretti in piazza a Roma contro la Xylella: "Serve un piano salva olio italiano"

Agricoltori in piazza a Roma in difesa degli uliveti italiani. Coldiretti chiede al governo un cambio di passo sulla gestione del problema xylella, il batterio che ha fatto strage di uliveti in Puglia provocando danni al comparto per oltre un miliardo di euro. "Serve un piano salva olio italiano", afferma il presidente Ettore Prandini.