Clima, settore ghiacciaio Planpincieux scivola di oltre un metro al giorno

di mad

Aosta, 4 ott. (LaPresse) - Nelle ultime 24 ore il movimento del settore B del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, nel comune di Courmayeur in Valle d'Aosta, da 250mila m3 stimati, registra una leggera diminuzione in termini di velocità, che dai precedenti 30 cm al giorno passa a 25 cm al giorno. Il settore C risulta costante in termini di velocità rispetto ai dati registrati nelle passate giornate. I dati osservati nel settore A, quello più attivo, registrano invece una nuova leggera accelerazione, raggiungendo valori massimi di velocità di 105 cm/giorno.

Relativamente ai crolli delle ultime 24 ore, si registrano piccoli crolli di circa 1.500 m3.

Lo comunica in una nota la presidenza della Regione Valle d'Aosta spiegando che Fondazione montagna sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere pubbliche, Territorio ed edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del Cnr, ha preparato il nuovo bollettino di aggiornamento.

