Clima, scioglimento ghiacci Antartide minaccia città come Tokyo e New York

di scp

Torino, 23 set. (LaPresse) - L'aumento della temperatura globale, effetto del cambiamento climatico, accelera lo scioglimento dei ghiacci dell'Antartide, mettendo a rischio le città costiere di tutto il mondo per effetto dell'innalzamento dei mari. Lo sottolinea un team di ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research, della Potsdam University e della Columbia University di New York in uno studio pubblicato in copertina su Nature e che ammonisce sull'irreversibilità dello scioglimento dei ghiacci come conseguenza delle emissioni di gas serra. "Il destino dell'Antartide è davvero nelle nostre mani, e con esso quello delle nostre città e dei siti culturali in tutto il mondo, da Copacabana a Rio de Janeiro al Teatro dell'Opera di Sydney", afferma Anders Levermann, coautore e ricercatore alla Columbia University, "se rinunciamo all'accordo di Parigi, rinunciamo ad Amburgo, Tokyo e New York".

