Roma, Greta incontra Papa Francesco: "Mi ha detto di andare avanti"

L'attivista svedese ha incontrato Bergoglio in Vaticano e lo ha ringraziato per la lotta per il clima

Il suo cartello in mano con scritto Join the climate strike (Unisciti allo sciopero per il clima), le lunghe trecce e un ombrello a quadri blu per ripararsi dal sole. C'è anche Greta Thunberg tra i pellegrini in piazza San Pietro per l'udienza generale di Papa Francesco.

La giovane ambientalista svedese è a Roma da questa mattina alle 8.30: è arrivata in treno alla stazione Tiburtina e si è recata in Vaticano. Al termine della catechesi, nel momento del 'baciamano', la sedicenne ha salutato Papa Francesco e lo ha ringraziato per la lotta per il clima. "Lui ha detto: 'Vai avanti, Greta!'", ha raccontato l'attivista al quotidiano svedese Dagens Nyheter.

