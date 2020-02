Clima, gennaio più caldo di sempre: superato record 2016

di mrc/lrs

Milano, 5 feb. (LaPresse) - Questo mese di gennaio è stato il più caldo in termini di temperature a livello globale. Lo riporta un bollettino del Copernicus Climate Change Service, precisando che si tratta di un record di un soffio: 0,03 gradi centigradi in più rispetto al mese di gennaio 2016. In Europa, il mese scorso è stato il gennaio più caldo: ha fatto registrare circa 0,2 °C in più rispetto al record dello stesso mese nel 2017. Si tratta di 3,1 °C in più rispetto al gennaio medio nel periodo 1981-2010, con alcune aree più di 6 °C superiore alla media 1981-2010. L'Europa è risultata generalmente più secca della media, con notevoli eccezioni in Norvegia e nella regione dalla Spagna nord-orientale alla Francia meridionale. Nell'emisfero australe extra-tropicale, un certo numero di paesi ha sperimentato precipitazioni molto al di sopra della media, tra cui Australia occidentale, Madagascar e Mozambico. Sia l'Artico che l'Antartide hanno visto una copertura del ghiaccio marino inferiore alla media rispetto alla media del 1981-2010.

