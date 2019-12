Clima, Fridays for future: raduno internazionale a Torino

di ect

Milano, 21 dic. (LaPresse) - Sarà Torino la città italiana ad ospitare il prossimo raduno internazionale dei Fridays For Future. L'annuncio è stato dato da Fff. "La nostra Città è arrivata in finale con Dresda ed è stata preferita da ben il 75% degli attivisti - si legge in un messaggio -. Un risultato che si deve al grande lavoro del gruppo dei Fridays For Future Torino e in cui la Città ha creduto sin dall'inizio. Ma anche un segnale, un segnale importante che ancora una volta mette al centro la priorità dell'emergenza climatica, rendendo Torino megafono per tutto il mondo. Grazie a chi lo ha reso possibile".

