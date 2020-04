Clima, emissioni di gas serra -17% dal 1990 al 2018

di scp

Torino, 21 apr. (LaPresse) - E' positivo il trend delle emissioni di gas serra degli ultimi 28 anni: nel 2018 le emissioni diminuiscono del 17% rispetto al 1990, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e dello 0,9% rispetto all'anno precedente. La diminuzione è dovuta alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e all'incremento dell'efficienza energetica nei settori industriali. Calano anche le emissioni del settore agricoltura (-13%), che costituiscono il 7% delle emissioni di gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La maggior parte di queste emissioni - quasi l'80% - deriva dagli allevamenti, in particolare dalle categorie di bestiame bovino (quasi il 70%) e suino (più del 10%), mentre il 10% proviene dall'uso dei fertilizzanti sintetici. Per il PM10 primario è il riscaldamento la principale fonte di emissione nel 2018, contribuendo al totale per il 54%. Il settore, con un +41%, è l'unico che aumenta le proprie emissioni a causa della crescita della combustione di legna per il riscaldamento residenziale, mentre calano di oltre il 60% quelle prodotte dal trasporto stradale e rappresentano, nello stesso anno, il 12% del totale. E' quanto emerge da due rapporti, il National Inventory Report 2020 e l'Informative Inventory Report 2020, presentati dall'Ispra in videoconferenza, che presentano il quadro della situazione italiana sull'andamento dei gas serra e degli inquinanti atmosferici dal 1990 al 2018.

