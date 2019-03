Clima, gli studenti scioperano per salvare la Terra: quasi 200 manifestazioni in tutta Italia

di Alessandra Lemme

Studenti, e non solo, scendono in piazza per lo 'sciopero globale' contro i cambiamenti climatici. Giovani attivisti chiedono in tutta Italia e nel mondo un cambio di rotta su ambiente e sviluppo sostenibile: lo fanno sulla scia delle proteste pacifiche della sedicenne svedese Greta Thunberg.

Solo in Italia sono in programma quasi 200 eventi con manifestazioni in tutte le principali città. A Roma un breve corteo partirà dalla fermata Colosseo della metro B per arrivare a piazza Madonna di Loreto, dove dalle 11 si alterneranno sul palco gruppi musicali e interventi sul tema, a partire da quello del geologo Mario Tozzi. A Milano l'appuntamento è in Piazza della Scala, mentre a Torino dopo il corteo delle 9.30 da piazza Arbarello, ci sarà una manifestazione in Piazza Castello. Iniziative sono attese anche a Genova, Bologna e Firenze. A Napoli gli studenti si sono dati appuntamento in Piazza Garibaldi dalle 9 in poi, così come a Cagliari (piazza Garibaldi, ore 9) e a Palermo, con la manifestazione in piazza Verdi.

Un plauso a chi chiede pacificamente un cambio di rotta arriva a più voci dalle istituzioni: in Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che siamo "sull'orlo di una crisi climatica globale", e a Bruxelles anche il Parlamento Europeo appoggia le iniziative in programma venerdì. Gli organizzatori, da Nord a Sud, invitano a portare striscioni, musica e colori, ma non bandiere di partiti politici. "Perché la giornata non sia strumentalizzata", dicono. E anche perché la politica non continui, buttandosi in piazza con proclami e slogan di un giorno, a fare su clima e sviluppo sostenibile quello che ha fatto negli ultimi decenni: troppo poco.

