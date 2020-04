Clima, concentrazioni di gas serra elevate come solo milioni di anni

di scp

Torino, 22 apr. (LaPresse) - Nel 2019 in Europa si è registrato un aumento delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica (CO2) e metano (CH4), "dovremmo guardare indietro di milioni di anni nella storia per trovare concentrazioni elevate come nel 2019" di gas serra. È quanto emerge dallo European State of the Climate (ESOTC) 2019, il rapporto sullo stato del clima in Europa per il 2019 redatto dal Copernicus Climate Change Service (C3S), programma di osservazione della Terra dell'Unione europea.

