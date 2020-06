Clima, caldo record a maggio nel mondo: il più rovente in 40 anni

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - Caldo record a maggio. A livello globale, nel corso del quinto mese di quest'anno la colonnina di mercurio ha segnato 0.63°C in più rispetto alla media dei maggio dal 1981-2010, rendendolo il più rovente in questo lasso di tempo. È quanto si evince dai dati forniti dal Copernicus climate change service, C3s. Le temperature più alte della media sono state registrate in alcune parti della Siberia, fino a 10° C sopra la media, in Alaska e Antartide.

