Classifica ristoranti: Mirazur di Mentone è il migliore al mondo

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Il Mirazur di Mentone, in Francia, si piazza in testa alla classifica stilata da 'The world's 50 best restaurants'. Sul gradino più alto del podio ecco il ristorante in Costa Azzurra dello chef nato in Argentina, Mauro Colagreco, che in dieci anni è volato dal 35esimo al primo posto. Secondo il Noma di Copenhagen, in Danimarca, dove René Redzepi ha sviluppato "un nuovo genere di cucina". Chiude il podio il ristorante Asador Etxebarri ad Atxondo, nei Paesi Baschi (Spagna) dove lavora lo chef Victor Arguinzoniz.

