Clan impone le slot, 10 arresti in Puglia e sequestri per 7 milioni

Con metodi mafiosi imponevano l'avvio, la gestione e il controllo del mercato del gioco d'azzardo legale e non. Dieci arresti e sequestri di beni per oltre 7 milioni di euro in Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e anche nel Lazio, nelle province di Frosinone e Latina. Colpiti presunti affiliati del clan Coluccia della Sacra Corona Unita. Estorsioni, truffe informatiche e gioco d'azzardo le attività dell'organizzazione criminale.