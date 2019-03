Cinque latitanti italiani arrestati in Repubblica dominicana

Tre latitanti italiani che si erano sottratti a una condanna per reati sessuali sono stati arrestati nella Repubblica Dominicana grazie a un´operazione condotta da personale del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Brescia e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia , con la collaborazione della polizia locale. Uno di loro è Salvatore Buonanno, 42 anni di Caserta, ricercato dal 2014 per una condanna ad una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati di lesioni personali, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo in concorso, commessi nella sua provincia. L´uomo gestiva una pizzeria nella città di Santiago. E' stato catturato nella località di Valle Verde a La Romana Lucio Galli, 73enne di Brescia, ricercato dal 2014 dovendo espiare la pena di 8 anni e 10 mesi di reclusione per reati sessuali commessi con minori. In manette anche Massimo Ferrari 53 anni che lavorava in una pizzeria di Las Terrenas. Era ricercato dal 2017 per una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. Arrestati anche altri due italiani latitanti destinatari però di condanne per reati contro il patrimonio.