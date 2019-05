Cinema, arriva video 'IO CI SONO' sul testimone di giustizia Pino Masciari

Milano, 3 mag. (LaPresse) - Si chiama 'IO CI SONO' il video dell'artista torinese Monica D'Alessandro che ha come protagonista il testimone di giustizia Pino Masciari. E sarà proiettato al Cinema Massimo a Torino martedì 7 maggio alle ore 18.

Promosso da Artegiovane, con il patrocinio di Film Commission Torino Piemonte, Roma-Lazio Film Commission, dell'Associazione Legalità Organizzata, Benvenuti in Italia, dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. 'IO CI SONO' è una personale lettura di un tema scottante, il testimone di giustizia.

In particolare il video è incentrato sulla figura di Pino Masciari, "le cui vicende giudiziarie, dipese dalla 'ndrangheta - sottolinea l'autore del video - hanno portato, oltre alla messa a rischio della propria vita e dei propri familiari, a condizioni di disagio e a una forma di esilio permanente".

Le denunce di Masciari, a partire dal 1994, hanno consentito l'incriminazione e la condanna di decine di 'ndraghetisti, tra cui rappresentanti dello Stato e delle Istituzioni, costringendo l'imprenditore calabrese e la sua famiglia a un programma speciale di protezione. "Un programma - evidenzia l'autore - che non sempre è risultato all'altezza della pericolosità del caso". Il racconto dell'intera vicenda si trova nel libro autobiografico, scritto a quattro mani con la moglie Marisa,Organizzare il Coraggio. La nostra vita contro la 'ndrangheta (Add editore, Torino 2010).

'IO CI SONO' non vuole dare solo voce a un testimone di giustizia e al suo atto di reazione all'illegalità, ma si pone come "un'opera di impegno civile - spiega l'autore- che non si limita al messaggio, pur importante, di denuncia sociale. Piuttosto lavora sul significato della testimonianza, sul valore della parola, perché testimoniare, si sa, è alzare la mano in prima persona e impegnarsi a dire la verità".

'IO CI SONO' si presenta perciò come una sorta di manifesto programmatico di critica del presente, dove è in gioco l'intera condizione umana. La luce verdastra e artificiale dei monitor è la patina che riveste ogni parola, gesto comportamento, che svuota di senso anche una vicenda drammatica come quella di Pino Masciari, dissolvendola in una dimensione quasi spettrale. Nel video le parole del testimone di giustizia si confondono con quelle, pirandelliane del Fu Mattia Pascal, cosi come la presenza dello stesso Masciari, si sovrappone a quella del noto attore Alessandro Haber.

'IO CI SONO' verrà presentato martedì 7 maggio nella sala del Cinema Massimo di Torino da Stefano Boni del Museo Nazionale del Cinema, dai critici Olga Gambari e Paolo Manera. Seguirà un dibattito in cui interverranno, oltre all'artista, Pino e Marisa Masciari, Roberto Catani, Gian Luca Favetto, Luigi Roccati. Moderatore, Alvise Chevallard, presidente dell'Associazione Artegiovane.

Monica D'Alessandro ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Torino. La sua attività artistica si è concentrata dapprima sulla pittura, per poi approdare ai media elettronici con opere quali Icona (2008), Lume Composito (2009), Zapping Visione (2010),Mandala (2011), Rapsodo (2012), Cortile (2012).

