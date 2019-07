Cibo, paura a tavola per 2 italiani su 3

Italiani a tavola, ma con qualche paura. Il 68 per cento dei nostri connazionali, più di due su tre, è preoccupato per gli effetti sulla salute di ciò che mangia, a causa dei sempre maggiori scandali alimentari. È quanto emerge da un analisi Coldiretti/Ixè, che parla di 123 illegalità legate al cibo ogni giorno con sequestri da un miliardo e 400 milioni di euro. Nel mirino prodotti pericolosi per la salute o derivanti dallo sfruttamento del lavoro: dal miele tagliato con sciroppo di mais, al pane cotto in forni con legna tossica agli ormai classici della truffa alimentare, la mozzarella sbiancata con la soda e il pesce vecchio rinfescato con il cafados.