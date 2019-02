Ciampino, paura per l'incendio all'aeroporto. La folla fuori dallo scalo

L'aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato intorno alle 8.30 per un incendio in un magazzino nei pressi delle partenze internazionali. Nessuna persona è rimasta ferita. Nelle immagini la folla in attesa all'esterno dello scalo. L'attività dell'aeroporto è ripresa dopo circa due ore e mezza e sta lentamente tornando alla normalità (Foto Carlo Lannuti/LaPresse)