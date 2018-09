Rapina violenta in villa nel Chietino: picchiano il marito e tagliano l'orecchio alla moglie

Tenuti in ostaggio per due ore nella loro casa, legati, picchiati e rapinati. Una notte da incubo a Lanciano, in provincia di Chieti, per Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione e fondatore dell' associazione Anffas, e sua moglie Niva Bazzan. L'uomo è stato massacrato di colpi mentre alla donna è stato tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile.

Come riporta Il Gazzettino, secondo una primissima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione con il viso coperto intorno alle 4. Hanno tagliato la recinzione e sono entrati dalla finestra. Probabilmente cercavano una cassaforte, che non c'era, e sono scappati a bordo di una Fiat Sedici con carte di credito e bancomat dopo aver aggredito le vittime.

I coniugi hanno lanciato l'allarme intorno alle 6. Sono stati portati in ospedale, dove sono stati medicati, e fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Sul caso indagano i poliziotti della squadra mobile di Chieti, del commissariato di Lanciano e della scientifica.

