Chieti, corruzione nella sanità: 4 arresti, tra cui un primario

Chieti, 27 ott. (LaPresse) - Quattro persone, tra cui il primario della Cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti, sono state arrestate dalla guardia di finanza perché indagate a vario titolo per corruzione, falso, turbativa d'asta e omicidio colposo per una maxi frode su forniture sanitaria. Per altri due medici è scattata la sospensione per 12 mesi dalla professione sanitaria. Durante l'operazione, chiamata 'A cuore aperto', sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di tutti gli indagati.

