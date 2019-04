Cesena, rissa in strada con il nuovo compagno della ex: morto 46enne

Un uomo di 46 anni di Ravenna è morto a seguito di un litigio avvenuto con il nuovo compagno 44enne della ex fidanzata, anche lui originario di Ravenna. L'episodio è avvenuto in strada, davanti a casa della donna a San Mauro Mare, nel cesenate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 46enne, che non aveva accettato la fine della storia con la sua ex di 41 anni, si era recato nella sua abitazione dove avrebbe incrociato il nuovo compagno. Tra i due è scoppiato prima un diverbio e poi uno scontro fisico davanti all'abitazione della donna. Dalle prime ricostruzioni sembra che i due non abbiano usato armi. Il 46enne è stato trovato riverso a terra e sarebbe deceduto nel corso della colluttazione. Il 44enne è invece rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata