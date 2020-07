Cerciello Rega, presunto accordo tra carabinieri

Al processo per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso il 26 luglio dai due americani Lee Elder e Natale Hjorth a Roma, spunta un audio dal quale emergerebbero irregolarità nel rapporto stilato dai militari sull'accaduto. "Di questa cosa dell'ordine di servizio non ne parlare con nessuno, vieni da me e lo compiliamo", dice in un messaggio vocale il 28 luglio il capo della stazione Farnense, Gaetano Armao, ad Andrea Varriale, il collega di Cerciello, che era con la vittima. Il riferimento sarebbe a Sergio Brugiatelli, il presunto mediatore dei pusher a cui i due statunitensi avevano rubato lo zainetto.