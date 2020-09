Cent'anni dalla nascita di dalla Chiesa, gli auguri della figlia su Instagram

“27 settembre 1920 - 27 settembre 2020. 100 anni. Auguri papà”. Lo scrive su Instagram Rita dalla Chiesa in occasione del centenario della nascita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa postando una foto di un girasole. Nelle stories la giornalista e conduttrice tv ha pubblicato un’immagine della sua infanzia accanto ai fratelli Nando e Simona e un ritratto del papà con scritto ‘Auguri generale’.

Il generale dalla Chiesa fu ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della Polizia di Stato Domenico Russo. Oggi Rita è ospite a "Domenica In" dove presenta il libro "Il mio valzer con papà".

Alla fine della cerimonia che si è tenuta a Saluzzo per ricordare il generale dalla Chiesa, alla presenza del ministro della Difesa Guerini, è stato svelato e annullato un nuovo francobollo realizzato da Poste Italiane a lui dedicato. "Da cittadino prima ancora che da Ministro è per me un privilegio, oltreché un dovere, essere con voi oggi per celebrare i 100 anni dalla Sua nascita - ha dichiarato Guerini - e inaugurare l'opera d'arte che la cittadinanza di Saluzzo e le Sue Istituzioni hanno voluto tributare al loro illustre concittadino”.

Si terrà invece lunedì 28 settembre alle ore 10, alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma in via Aurelia 511, la commemorazione del centenario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa alla presenza del Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata