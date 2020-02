Cei, Bassetti: Non mi dimetto, devo adempiere mandato

di rib/abf

Bari, 22 feb. (LaPresse) - "La mia vita è nelle mani di dio come la vita di tutti. Sono stato nominato tre anni fa presidente della Cei, sono un dipendente dei vescovi e del Santo Padre. Certo, se me lo chiedesse il Papa o se avvenissero cose che riguardano la mia salute, la mia capacità fisica e psichica…ma grazie a Dio sto bene. Devo adempiere a un mandato che mi è stato dato, non me lo sono dato, avrei fatto a meno". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, durante la conferenza stampa conclusiva dell'incontro 'Mediterraneo, frontiera di pace' a Bari, commentando la notizia di una sua possibile dimissione trapelata nelle scorse settimane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata