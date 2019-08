Catturato l'evaso da Poggioreale. Era a Borgo Loreto, meno di un chilometro dal penitenziario

E' stato catturato nella zona di Borgo Loreto a Napoli Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri era riuscito ad evadere dal carcere di Poggioreale mentre stava andando a messa. L'uomo, che sconta una condanna per omicidio, era considerato pericoloso. L'evasione aveva mobilitato un imponente dispiegamento di forze ed una caccia all'uomo senza precedenti nel capoluogo campano e dintorni. L'evaso, il primo negli ultimi 100 anni di storia dal carcere campano, non si era allontanato. E' stato fermato da polizia e carabinieri a meno di 1 chilometro da Poggioreale. Resta da capire come Lisowski sia riuscito ad eludere i controlli e beffare l'impianto di sorveglianza. Ciò che è certo è che aveva premeditato tutto, a partire dal momento in cui entrare in azione: domenica mattina, mentre i compagni di cella si preparavano per andare a messa. Anzi, a detta dei ben informati, il 32enne avrebbe finto di recarsi nella cappella dell'istituto circondariale e, approfittando della distrazione delle guardie, si è calato con la fune autoprodotta dalla muraglia in pietra di via Porzio. A tal proposito il sindacato di polizia penitenziaria Osapp ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al capo del Dap, Francesco Basentini, per chiedere che sia fatta chiarezza, ma anche per denunciare "l'insufficienza di organico". La missiva è firmata dal segretario generale Leo Beneduci. Secondo il sindacato il numero di impiegati in divisa "è di molto inferiore alle reali esigenze". Il cappellano di Poggioreale, don Franco Esposito, da parte sua condanna il gesto ma invita alla comprensione. "Perché stupirsi davanti a una evasione dal carcere, è la cosa più naturale che possa accadere. Quello che è innaturale è tenere rinchiuse delle persone in una situazione disumana e degradante", scrive su Facebook. "Con questo non sto assolutamente giustificando l'evasione - precisa - ma vorrei spostare l'attenzione sul fatto che carceri come quello di Poggioreale non hanno certamente i requisiti per essere rieducativi e non servono certo al reinserimento della persona detenuta nel tessuto sociale".

