Catanzaro, bimbo di 4 anni cade da quarto piano palazzo: è grave

Un bambino di 4 anni è caduto nel pomeriggio di oggi dal quarto piano di un palazzo in via Fares, a Catanzaro. È intervenuto il 118, che ha ricevuto una ventina di telefonate di richiesta di intervento in pochi minuti. Il piccolo è stato portato rapidamente al pronto soccorso dell'ospedale 'Pugliese Ciaccio' della città calabrese e verserebbe in condizioni molto gravi. Si indaga sulle cause.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata