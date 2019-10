Catania, schianto dopo la discoteca: morti 4 giovani

Tragedia vicino a Catania. Quattro giovani, di cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale all'alba di domenica. L'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un guardrail della strada statale Paternò-Catania, su una rampa allo svincolo per Belpasso. Sul colpo sono morti la convivente ventottenne dell'uomo alla guida, un 40enne che è rimasto ferito, due ragazzi di 17 e 20 anni e una giovane di appena 15. I cinque avevano trascorso la serata in una nota discoteca della riviera ionica: l'automobile nell'impatto si è letteralmente spezzata in due. Il conducente è ricoverato in ospedale con una frattura al piede, contusioni ed escoriazioni varie. Sull'incidente indaga la procura di Catania e il reato ipotizzato è omicidio stradale.

