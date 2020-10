Catania, marijuana nel distributore: arrestato titolare di un cannabis light shop

(LaPresse) Il titolare di un negozio di prodotti a base di cannabis light, cioè con quantità molto basse di principio attivo, è stato arrestato a Catania per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, secondo i carabinieri del Nas, vendeva la droga in un distributore automatico di sigarette posto all'esterno del negozio. Per farlo nascondeva la marijuana in precisi scomparti e confezioni che solo i clienti 'di fiducia' conoscevano. All'interno del negozio e della sua abitazione i militari del Nas hanno scoperto centinaia di dosi pronte per essere vendute e altra sostanza ancora da suddividere. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai laboratori chimici per determinare il livello di thc, il principio attivo ad effetto psicotropo della canapa indiana. Le analisi hanno confermato la presenza in alte concentrazioni, sufficienti per la preparazione di circa un migliaio di dosi.