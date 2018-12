Catania, coppia e figli piccoli trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

di ect/lcr

Catania, 9 dic. (LaPresse) - Un intero nucleo famigliare è stato trovato senza vita dai carabinieri all'interno di un appartamento in via della Libertà a Paternò, in provincia di Catania. Si tratta di due adulti, marito e moglie, e dei loro figli piccoli, di 4 e 6 anni. A dare l'allarme sono stati i parenti delle vittime. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò. Al momento l'ipotesi al vaglio degli investigatori è che si tratti di un un omicidio-suicidio. L'ultimo a morire sarebbe stato il padre dei bambini e marito della donna, di circa 30 anni. Su tutte e quattro le salme sarà effettuata l'autopsia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata