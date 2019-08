Castel Volturno, manifestanti contro Salvini: "Perché sfiducia a Conte?"

"Voglio sapere perché il ministro dell'Interno vule sfiduciare il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 30 anni". Così un manifestante a Castel Volturno che si trova fuori dall'edificio dove è in corso il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto da Matteo Salvini. "Abbiamo 15mila extracomunitari che aspettavano di sapere come essere rimpatriati ma Salvini non ce lo ha fatto sapere: ha deciso di non venire in piazza ma chiuso qui dentro", commenta un altro manifestante.