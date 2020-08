Caso Parisi, pm: Una famiglia del Nord di 4 persone testimone, ci dica cos'ha visto

di scp

Torino, 13 ago. (LaPresse) - "Le persone che stiamo cercando sono una famiglia proveniente dall'Italia settentrionale, 4 persone, e viaggiavano a bordo di una berlina, due volumi, di colore probabilmente grigio metallizzato. Si trattava di un uomo adulto, una donna, probabilmente un padre e una madre, e due figli adolescenti, un ragazzo e una ragazza. Possiamo dare anche la descrizione sommaria dell'uomo che era alla guida del veicolo: circa 50 anni, senza capelli, calvo, corporatura robusta, in quel momento vestiva una maglietta rossa o arancione, pantaloni, molto abbronzato. La signora poteva essere una donna di circa 45 anni, carnagione chiara, capelli raccolti, forse con un vestito blu. Questi signori riteniamo che, oltre a essersi fermati sul luogo dell'incidente, abbiano iniziato anche delle ricerche scavalcando il guardrail. Quindi, ripeto ancora una volta, questi signori hanno compiuto un'opera meritoria, proseguano in quest'opera e ci dicano quello che hanno visto". Così il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sulle indagini per la morte della dj Viviana Parisi e per la scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata