Caso Palamara, Anm: Gravi violazioni deontologiche da membri Csm

di npf

Roma, 1 giu. (LaPresse) - L'Associazione Nazionale Magistrati sta seguendo "con estrema attenzione, inquietudine e forte preoccupazione, le notizie di stampa che si susseguono". Si delinea, spiega una nota dell'Anm, "il verificarsi di condotte il cui rilievo penale o disciplinare è rimesso alla valutazione degli organi competenti. Gli accadimenti e le frequentazioni riferiti dagli organi di stampa, tuttavia, sotto il profilo etico e deontologico, costituiscono - sottolinea l'Anm - una grave violazione commessa da parte di chi, in attuazione delle norme costituzionali, ha la responsabilità di far parte del Governo Autonomo della magistratura e sono in palese contrasto con i principi e i valori che orientano i magistrati nel loro operare quotidiano".

