Caso Orlandi, ritrovate gli scheletri di due persone: uno è di una donna

Sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica (villa Giorgina, via Po 27), a Roma, venerdì 26 ottobre sono stati trovati uno scheletro quasi intatto e dei frammenti ossei che potrebbero appartenere a due persone diverse. Non c'è ancora alcuna certezza, ma, da un primo esame visivo, le ossa potrebbero appartenere a una donna. Lo si apprende da fonti investigative che tuttavia non si sbilanciano e ribadiscono che certezze si avranno solo con un'approfondita analisi da parte di un medico legale. Per questo ci vorrà qualche giorno.

Il medico legale - Sul punto, LaPresse ha sentito Roberto Testi, dirigente di Medicina legale dell'Asl 3 Torino, uno dei medici legali più noti d'Italia: "Un esperto - ci ha detto - può definire età, sesso e razza osservando alcune ossa come il cranio e il bacino". Per quanto riguarda la datazione delle ossa, invece, la questione si fa più complessa: "Non è così automatico - spiega - definirla con un primo esame visivo: dipende dalle condizioni in cui l'osso è sepolto. Sono talmente tante le variabili da prendere in considerazione che addirittura ossa di 50 anni fa, se conservate male, possono apparire vecchie di 300 anni". Molto più semplice l'estrazione e l'analisi del Dna, come in questi giorni si sta facendo per capire se i resti appartengano a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori: "Un buon laboratorio in 48 ore ha il risultato. Denti e ossa lunghe - aggiunge - hanno un buon substrato".

Il legale degli Orlandi - Ma come si è arrivati alla scoperta? C'è stata una soffiata? Una confessione? Un testamento? E ancora, come mai Vaticano e Procura (nessuno ha smentito) sono partiti in quarta puntando diritti a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori? "Ci sono delle domande che porremo sia alla Senta sede che alla Procura di Roma. È interessante sapere in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori - ha detto Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, contattata telefonicamente da LaPresse - La nostra è una situazione di attesa. Stiamo cercando di capire, anche perché il bollettino emesso martedì sera dalla Santa Sede fornisce poche informazioni".

Il caso Emanuela Orlandi, quindi, potrebbe non essere chiuso. O almeno è quello che si spera. Il Vaticano e la procura di Roma indagano per capire se i resti siano compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi (22 giugno 1983) o di Mirella Gregori (7 maggio 1983), entrambe 16enni scomparse a Roma nel 1983.

La sorella di Emanuela - Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela, a 'Chi l'ha visto?11.30', ha commentato:"Ho pensato subito a Gildo Claps quando è stato ritrovato il corpo di Elisa. Si disse che il corpo di Elisa poteva 'parlare'". Io ora ci spererei che ci fosse qualcosa che riguarda Emanuela e Mirella, così Emanuela finalmente potrebbe 'parlare', dirci che cosa è successo, come è morta. Sappiamo solo che è stata portata via, non ci sono elementi che possano dirci altre cose. È stata portata via da chi? In questi 35 anni sono tanti che hanno sfruttato la parola Vaticano dietro Emanuela. Ci hanno fatto credere di tutto e non smettono di farcelo credere. Noi sappiamo solo che qualcuno l'ha presa. Il resto potrebbe dircelo il corpo - ha continuato Natalina Orlandi - Dunque, per assurdo, spero proprio che si tratti di loro, Mirella ed Emanuela. Non siamo stati avvertiti da nessuno. Lo abbiamo saputo, come al solito, dai giornalisti e da voi di Chi l'ha visto?'. Il Vaticano è un territorio piccolissimo, ci conosciamo tutti. Mi sarei aspettata una telefonata. Ma non erano tenuti in mancanza di notizie certe" prosegue.

Il fratello di Elisa Claps - "Difficile spiegare cosa abbiamo provato il giorno in cui ricevetti la chiamata che dei resti umani erano stati ritrovati nella Chiesa della Trinità", dice a LaPresse Gildo Claps, fratello di Elisa, la ragazza di Potenza ritrovata nel 2010 dopo 16 anni dalla scomparsa. La storia di Elisa sembra essere molto vicina a quella di Emanuela Orlandi. "Da un lato - confessa Claps che si è sentito con la famiglia Orlandi - c'è la speranza che finisca un incubo durato decenni e che la nebbia che avvolge ogni scomparsa finalmente si dirai. Dall'altro l'angoscia che quel ritrovamento segni la fine di quella fiammella che a dispetto di ogni evidenza ti fa ancora credere che la persona cara sia ancora in vita".

