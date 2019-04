Caso Orlandi, legale: Il Vaticano ha avviato le sue prime indagini

di rib/npf

Città del Vaticano, 10 apr. (LaPresse) - "Dal Vaticano abbiamo avuto conferma che sono state avviate le indagini". Così, contattata, la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, sulla nuova pista secondo cui i resti di Emanuela si troverebbero in una tomba del cimitero teutonico in Vaticano. In 35 anni dalla sparizione, sono le prime indagini avviate dalla Santa Sede: "Prima - precisa l'avvocato - erano state delegate alle autorità italiane".

"Non ho una comunicazione ufficiale da fare al riguardo. Visto il tema è bene avere tutti gli elementi", ha commentato il portavoce ad interim della Santa Sede, Alessandro Gisotti, durante un briefing con i giornalisti in sala stampa.

