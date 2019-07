Caso Orlandi, legale famiglia: Passo importante, da Parolin atto coraggioso

di alm

Roma, 2 lug. (LaPresse) - "Un passo importante del quale siamo davvero molto contenti anche se non conosciamo ancora i dettagli. Nel pomeriggio ritirerò il decreto e ne saprò di più, intanto però siamo contenti e ringraziamo il cardinale Parolin, per questo atto coraggioso". Così Laura Sgrò, avvocato di Pietro Orlandi, commenta la notizia che saranno aperte due tombe nel Cimitero Teutonico come richiesto dalla famiglia della quindicenne Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata