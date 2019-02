Caso Guerrina, Cassazione conferma condanna a 25 anni per padre Gratien

di fbg/dab

Firenze, 20 feb. (LaPresse) - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per padre Gratien Alabi per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, allontanatasi dalla sua abitazione di Ca' Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), l'1 maggio 2014, per dirigersi in parrocchia e da allora scomparsa nel nulla.

