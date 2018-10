Caso Cucchi: uno dei carabinieri confessa e accusa gli altri quattro

Colpo di scena nel processo sulla morte di Stefano Cucchi: uno dei cinque carabinieri imputati confessa e accusa gli altri quattro. La notizia la dà nel corso dell'udienza il pm Giovanni Musarò che, davanti alla prima Corte d'Assise, rivela come, il 20 giugno scorso, Francesco Tedesco (il carabiniere che ha confessato) abbia presentato una denuncia in procura sulla vicenda, a seguito della quale, tra luglio e ottobre è stato sentito tre volte dai magistrati.

Durante gli interrogatori, spiega in udienza il pm Giovanni Musarò, Tedesco ha chiamato in causa tutte le persone imputate nel processo: "secondo quanto messo a verbale da Tedesco, Roberto Mandolini sapeva fin dall'inizio quanto accaduto - dice il pm - Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro furono gli autori del pestaggio su Cucchi e Vincenzo Nicolardi, quando testimoniò nel primo processo, mentì perché sapeva tutto e ne aveva parlato in precedenza con lui".

Inoltre emerge il dettaglio di una annotazione di servizio redatta dallo stesso Tedesco il giorno della morte di Cucchi è da lui inviata alla stazione Appia dei carabinieri. Il documento "assolutamente importante per la ricostruzione dei fatti, è stato sottratto" e non ce n'è più traccia.

Non è chiaro, al momento, se negli interrogatori resi davanti al pm, Tedesco abbia ammesso di aver partecipato al pestaggio con i due colleghi, ma quel che è certo è che, per la prima volta, uno degli imputati dichiara che quanto ricostruito dalla procura, a cominciare dal pestaggio del giovane, è realmente accaduto. Nel procedimento Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, rispondono di omicidio preterintenzionale. Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto. Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso.

Ilaria Cucchi - "Processo Cucchi. Udienza odierna ore 11.21. Il muro è stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi". Così, questa mattina, scrive Ilaria Cucchi su Facebook.

