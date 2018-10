Caso Cucchi, Salvini ai carabinieri: "L'errore di uno non infangherà l'impegno di tanti"

"Non ammetterò mai, finché sarò ministro, che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare e l'impegno di centinaia migliaia di ragazzi in divisa. Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e la vostra lealtà". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla così dei carabinieri coinvolti nel caso Cucchi intervenendo dalla caserma Salvo D'Acquisto di Roma, alla cerimonia per i 40 anni di fondazione del gruppo intervento speciale (Gis).

Duro il discorso della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta: "L'Arma è sempre stata ed è vicina al cittadino, ed ogni singolo carabiniere è sempre stato ed è punto di riferimento per i cittadini onesti, esempio in termini di rettitudine, integrità, coerenza, interiorizzazione del senso del dovere e della responsabilità. Ma laddove si accerti l'avvenuta negazione di questi valori, si deve agire e accertare la verità, isolando i responsabili allo scopo di ristabilire quel sentimento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'Arma dei carabinieri e delle istituzioni".

Al momento sono almeno sei le persone indagate nella nuova inchiesta sui falsi e i tentativi di depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nove anni fa all'ospedale romano Sandro Pertini, una settimana dopo il suo arresto. Cinque, invece, i militari alla sbarra. Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco rispondono di omicidio preterintenzionale. Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto. Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso. onesti, esempio in termini di rettitudine, integrità, coerenza, interiorizzazione del senso del dovere e della responsabilità. Ma laddove si accerti l'avvenuta negazione di questi valori, si deve agire e accertare la verità, isolando i responsabili allo scopo di ristabilire quel sentimento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e delle Istituzioni". Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha concluso il suo discorso durante la cerimonia per i 40 anni del Gis, il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata