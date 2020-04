Caserta, bimbo di 4 anni precipita dalla finestra e muore

Tragedia a Caserta. Un bimbo di 4 anni è morto stamattina all'ospedale dopo una caduta accidentale ieri sera da una finestra al quarto piano di una casa nel centro della città campana. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto dalla finestra dopo essere salito in piedi su un tavolino posto vicino. Il piccolo iera sera è stato subito portato in ospedale, è stato operato nel corso della notte ma per le lesioni interne riportate non ce l'ha fatta.

