Caserta, accoltella compagno di scuola: fermato un 14enne

Un è stato fermato dalla polizia di Aversa (Caserta) per avere accoltellato un compagno di scuola. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a causa di una grave ferita alla spalla. L'aggressore è stato portato nell'istituto minorile dei Colli Aminei a Napoli. La polizia indaga sulla dinamica dei fatti che non è ancora stata chiarita.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata