CasaPound e antifascisti blindano Trieste. Di Stefano: "Commemorazione pacifica sfruttata per fare polemica"

A Trieste non si sono ancora conclusi i due cortei contrapposti, quello di CasaPound per celebrare il 4 novembre e la contro manifestazione antifascista. I primi, si stima meno di 2mila, hanno sfilato nel capoluogo giuliano in occasione delle commemorazioni relative alla Prima guerra mondiale. Il comizio conclusivo si terrà davanti alla statua di Rossetti, in prossimità del giardino pubblico, dove interverrà il segretario nazionale di CasaPound Italia, Simone Di Stefano. Sono circa 5mila i partecipanti al corteo antifascista, fermato fra Largo Barriera e piazza Goldoni. Gli organizzatori stanno cercando di contrattare con le forze dell'ordine, che hanno costituito degli sbarramenti per impedire che i partecipanti ai due cortei si incontrino, la possibilità di avanzare fino a piazza della Libertà.

Il corteo di CasaPound. La manifestazione, partita da largo Riborgo (che terminerà con un comizio sotto il monumento a Domenico Rossetti), è stata organizzata per "celebrare l'unità della nazione per ritrovare lo spirito della vittoria, nel centenario della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale". Sui social network, nei giorni scorsi, CasaPound aveva invitato i simpatizzanti di tutto il Paese a unirsi in piazza nel capoluogo giuliano, insieme a "chi sente l'orgoglio di essere italiano". "Di fronte a celebrazioni ufficiali organizzate un po' in sordina, CasaPound compie un gesto a suo modo 'rivoluzionario' e porta a Trieste migliaia di giovani che, come i loro bisnonni un secolo fa, zaino in spalla giungeranno in terra giuliana per manifestare con il Tricolore in mano e ricordare l'unica grande vittoria italiana", aveva sottolineato Di Stefano. Sulla pagina Facebook nazionale di CasaPount che annunciava l'iniziativa veniva spiegato: "L'identità italiana è nata sulle trincee del Carso. È lì che migliaia di ragazzi appena 18enni, che neanche parlavano più la stessa lingua, si sono riscoperti fratelli. Sono quelle trincee che hanno cancellato campanilismi e divisioni durate secoli per far risorgere lo spirito di Roma". "Il corteo del 3 novembre - aveva spiegato Di Stefano - è un incantesimo per compiere la stessa magia. Per le strade di Trieste non sfileranno militanti di CasaPound ma italiani. E il nostro auspicio è che chi sente ancora l'orgoglio di questa parola sia lì con noi, per mostrare al mondo che l'Italia esiste, è una ed è sovrana, e per il suo popolo la nazione viene prima di tutto, differenze ideologiche comprese".

E davanti alla sede di Ostia di CasaPound viene fatto esplodere un ordigno

Alla notizia del corteo di CasaPound si è levato un coro di voci contrarie e indignate, a partire dalle comunità religiose triestine. Fra i primi a intervenire il rabbino capo della comunità ebraica di Trieste, Alexander Meloni. L'Assemblea Trieste antifascista e antirazzista ha quindi organizzato un contro-corteo di protesta, previsto oggi negli stessi orari, per manifestare il proprio dissenso verso l'iniziativa di "una formazione che si rifà in maniera esplicita al fascismo". "Consideriamo grave il fatto che le istituzioni di questa città in maniera più o meno esplicita abbiano deciso di farli sfilare in pieno centro", in "una città che ha sofferto più di ogni altra i drammi del fascismo e del nazionalismo nel secolo scorso", le parole di Riccardo Laterza e Daniela Antoni, portavoce del movimento. I due organizzatori hanno dichiarato di aver ricevuto "una settantina di adesioni tra associazioni, gruppi, collettivi, sindacati, scuole superiori, partiti e privati cittadini". Il loro corteo partirà dalle ore 15 da Campo San Giacomo per arrivare in piazza Goldoni. Questa mattina a Trieste alcune persone si sono incatenate per protesta in piazza San Giovanni. "La nostra è una resistenza passiva antifascista", hanno dichiarato con un megafono alcuni dei manifestati arrampicatisi sulla statua di Giuseppe Verdi, che si trova in mezzo alla piazza. "Giù le mani dagli antifascisti", hanno intimato poi alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Non ci sono stati scontri, ma alcuni manifestanti hanno rifiutato di spostarsi e sono stati allontanati di peso dalla polizia.

La notizia del contro-corteo è stata commentata da CasaPound. "C'è una manifestazione contro la nostra, che vuole essere gioiosa, ma dall'altra parte ci sono degli idioti che sono fuori dalla storia. Loro vorrebbero cercare lo scontro, ma una commemorazione come questa non deve essere sporcata da momenti di violenza", ha detto Simone Di Stefano, prima della partenza del corteo organizzato oggi a Trieste, riferendosi al contro-corteo organizzato dagli antifascisti. "Se non ci fossero le forze di polizia cercherebbero lo scontro fisico, cosa che non vogliamo assolutamente né oggi, né mai", ha precisato Di Stefano, "c'è una parte politica che non capisce ciò che diciamo, un avversario non si cancella però con la violenza fisica". "La città purtroppo è blindata ma non è colpa nostra, ci sfruttano per fare polemica. Nessuno vuole leggere davvero i nostri programmi. La politica non ha idee. Non dicono nulla su lavoro, famiglia, casa. Questo però non è un corteo politico ma una commemorazione, che vuole essere pacifica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata