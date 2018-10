Casamonica, tre condanne per il raid contro il bar della Romanina

di Alessandra Lemme

Arrivano le prime tre condanne, con rito abbreviato, nel processo per il raid nel bar della Romanina compiuto il 1 aprile da affiliati dei Casamonica e, secondo il giudice, si è trattato di un'aggressione mafiosa. Pesanti le condanne inflitte dal gup, che ha riconosciuto il metodo mafioso come aggravante dei reati contestati: 4 anni e 10 mesi di carcere per Alfredo Di Silvio, 4 anni e 8 mesi per il fratello, Vincenzo, e 3 anni e due mesi per il nonno dei due, Enrico.

I tre erano accusati a vario titolo di lesioni, danneggiamento, minacce e violenza privata, aggravati da metodo mafioso. Il pm Giovanni Musarò aveva chiesto 6 anni di reclusione per il primo, 5 anni e 8 mesi per Vincenzo e 2 anni e 8 mesi per Enrico. Come si ricorderà l'intera scena era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale.

Domani si terrà la seconda udienza del processo ad Antonio Casamonica, quarta persona coinvolta nella vicenda, l'unico ad aver scelto il rito ordinario.

I fatti risalgono alla domenica di Pasqua, quando una disabile e il titolare del Roxy bar, alla periferia sud est di Roma, furono aggrediti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Antonio Casamonica e il cugino Alfredo Di Silvio sarebbero entrati nel locale con la pretesa di passare avanti ad altri clienti e hanno insultato il titolare, urlandogli "rumeno di merda". In fila con loro c'era la donna, picchiata per prima per aver risposto agli insulti dicendo loro che "se non apprezzavano il servizio potevano cambiare bar".

I due le hanno strappato e rotto gli occhiali, poi l'hanno spinta contro un muro e colpita con ferocia, armati di una cintura, mentre lei implorava pietà e gli altri presenti non reagivano, pietrificati dal terrore. Prima di lasciare il locale, altre urla contro la vittima: "Se chiami la polizia ti ammazziamo". Dopo mezz'ora Alfredo Di Silvio è tornato in compagnia del fratello Vincenzo: i due hanno aggredito a colpi di bottiglia il barista 'colpevole' di non essersi occupato con solerzia di loro. Hanno devastato il bar, intimando al titolare di chiudere e gridando: "Qui comandiamo noi, fai quello che ti diciamo o ti ammazziamo!".

