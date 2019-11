Casamonica, appello Roxy bar: 6 anni a aggressore, fu mafia

di alm/dab

Roma, 26 nov. (LaPresse) - Sei anni di carcere. È la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Roma ad Antonio Casamonica, per il raid al Roxy bar del 1 aprile 2018. Casamonica era stato condannato in primo grado a sette anni per lesioni aggravate dal metodo mafioso e la vicenda coinvolge altri tre imputati condannati in altro processo con rito abbreviato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata